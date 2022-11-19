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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

عروس تتحدى زوجها برفع الأثقال في الفرح.. ورد فعل المعازيم مفاجئ

عروس تتحدى زوجها
عروس تتحدى زوجها بحمل الأوزان الثقيلة

على عكس المتوقع في حفلات الزفاف التي تتعمد خلالها العروس أن تظهر في إطلالة هادئة ورقيقة، فاجأ عروسان الجميع بتحويل ساحة الحفل إلى صالة رياضية تعمدا خلال الحفل أن يرفعا أوزان حديد ثقيلة على موسيقى للرقص.

عروسان رياضيان يثيرا الجدل في حفل الزفاف

سرعان ما اجتاح هذا الفيديو مواقع التواصل الإجتماعي وحصد 6.6 مليون مشاهدة خلال وقت قصير، ووصفه الكثير أن العروسان وجدا خطة بديلة عن إلقاء الخطب المُعتادة في حفلات الزفاف.

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ووفقا لصحيفة “نيويورك بوست” يرجع هذا المقطع إلى عروسان تزوجا حديثا وهما لويس وأنجي، وقال متابعون عنهما: “عندما تقابل حب عمرك في صالة الألعاب الرياضية”.

@espn It’s not everyday you see this at a wedding 😳 (via @Cheston Uy) #gymtok #lifting #workout #wedding ♬ original sound - ESPN

 

ظهرت العروس وهي ترتدي الفستان الأبيض والعريس في بدلة أنيقة سوداء، ويلتف حولهم الأقارب والأصدقاء وهم يصفقون لهما بينما كانا يرفعان الحديد لأعلى وأسفل وكأنهما في تحدي.

ويظهر في الفيديو الجمهور وهو يصرخ بحماس ويلوحوا بمناديل في الهواء، ببينما يقفز العروسان وهما يحملان الأثقال، ويواجهها بعضهما البعض.

عروس تتحدى زوجها بحمل الأوزان الثقيلة

ويبدو أن هذه الحركة الغريبة لم تنال إعجاب الكثير، وقال أحدهم ساخرا على تويتر: “إذا جرب أي من أولادي هذه الحركات الغريبة في حفل زفافهم فسأعود إلى المنزل”.

وجادل آخر: "على الأقل سأغير ثوبي أولاً ، خاصة وأن معظم فساتين الزفاف باهظة الثمن"، وتابع آخرون مازحين إن الزوجين المهتمين بالصحة من المحتمل أن يقدموا لضيوفهم طعامًا لطيفًا بعد تعريضهم للعرض المليء بالعرق.

ومزح متابع قائلا:" عشاء الزفاف صدر دجاج مسلوق وبروكلي وأرز وكعكة من مسحوق البروتين"، وتابع آخر: “كان ظهري يؤلمني بشدة وأنا أشاهد الفيديو فقط”.

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