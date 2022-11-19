العاصفة قادمة .. الثلوج تغطى المنازل والطرقات في نيويورك

أعلنت ولاية نيويورك الامريكية حالة الطوارئ فى اجزاء من غرب الولاية عقب ان غطت الثلوج الطرقات والمنازل فى الولاية الأمريكية ومدينة فورت إيري الكندية، في وقت توقعت مكاتب الرصد الجوي تأثيرات تتراوح حدتها من كبيرة إلى شديدة، ابتداء من بلوغ سماكة الثلوج المتساقطة أربعة أقدام خلال الأيام المقبلة في المنطقة.

ومن المتوقع اقتراب عاصفة خطيرة من المنطقة، حيث يمكن أن تغطي مساحات بالثلوج على ارتفاع أقدام عدة.

وتشمل حالة الطوارئ 11 مقاطعة على الأطراف الشرقية لبحيرة إيريه وبحيرة أونتاريو، وحظرت السلطات جولان العربات التجارية على الطريق السريعة 90 في فورت إيريه منذ من يوم أمس، بينما أغلقت المدارس أبوابها في بوفالو وعبر مقاطعة إيريه.

وفرضت التوقعات بالتساقطات إغلاق محطات القطار لشركة "أمتراك" الأمريكية في بوفالو وشلالات نياغرا، في حين أن الرحلات الجوية من وإلى مطار بوفالو نياغرا الدولي تم إلغاؤها بسبب رادءة الطقس.