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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم 19-11-2022

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية اليوم السبت

ينشر موقع "صدي البلد" حركة بيع و شراء العملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 19 نوفمبر 2022  وفقا لاخر تحديث فى البنك الأهلي.

أسعار العملات العربية فى البنك الأهلي
 

الدينار الكويتي أغلى العملات العربية سعرا

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم السبت فى البنك  الأهلي:بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات السبت أعلى العملات العربية سعرا 76.55جنيه للشراء و 79.54جنيه للبيع 
 

سعر صرف الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى مستهل  تعاملات اليوم السبت فى البنك الأهلي 6.49جنيه للشراء و6.51جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات السبت فى البنك الأهلي 6.65جنيه للشراء و6.66جنيه للبيع .

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سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الأربعاء 16-11-2022

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أسعار الدولار والعملات الأجنبية فى البنك الأهلي اليوم السبت 19-11-2022


سعر الدينار البحريني

ووصل سعر صرف الدينار البحريني مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم  السبت فى البنك الأهلي نحو 63.10جنيه للشراء و 64.91جنيه للبيع   .

سعر الدينار الأردني

وبلغ سعر صرف الدينار الأردني مقابل الجنيه المصرى تعاملات السبت فى البنك الأهلي 33.96جنيه للشراء و34.48 جنيه للبيع  .


سعر الريال العماني

وسجل سعر صرف الريال العماني مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات السبت فى البنك الأهلي 61.97جنيه للشراء و63.55 جنيه للبيع .


سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات السبت فى البنك الأهلي 6.26جنيه للشراء و 6.69جنيه للبيع .


العملات العربية الأغلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أغلى العملات العالمية  سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.
 

ويأتى الريال السعودي الاكثر طلبا من المواطنين المصريين خاصة فى مواسم العمرة .

وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

العملات العربية الدينار الكويتي الريال السعودى الدرهم القطري اليوم السبت

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