إغلاق 10 محال مخالفة في الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية بالتصدي وضبط الاشغالات والتعديات على حرم الطريق وتيسير حركة المارة والمركبات ومتابعة تطبيق المنشآت للإجراءات الاحترازية.

وذكر بيان صدر عن المحافظة اليوم أن الحملات التي قام بها حي أول المنتزه أسفرت عن إغلاق وتشميع 10 محلات تجارية مخالفة للإجراءات الوقائية والتحفظ وضبط 630 حالة إشغالات متنوعة.

وقام حي الجمرك بإغلاق 4 مراكز تعليمية بنطاق الحي حرصا على سلامة وصحة الطلاب، وتفعيل مبادرة (بطاقتك حقوقك) لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بالمجان وبدون دفع غرامات.. حيث تم تجديد واستخراج وتغير بيانات بطاقات الرقم القومي لـ 95 سيدة.

ونظم الحي ندوة توعوية بمدرسة الشهداء الرسمية لغات لتفعيل مبادرة لا للأكياس البلاستيكية، تناولت أهمية استخدام البدائل المناسبة الصديقة للبيئة للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام التي تؤثر على صحة الإنسان والمجتمع والبيئة.