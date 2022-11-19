تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 545 شاحنة و 48 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 322 شاحنة و 38 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع ، 223 شاحنة و 10 سيارة.



حيث استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 ودليلة وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس ودليلة .



كما تم تداول 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة و133شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا.



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1100 راكب بموانيها .