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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم إرهابي لداعش.. مقتل 4 من عناصر الجيش العراقي

الجيش العراقي
الجيش العراقي

أفاد مصدر أمني عراقي ، اليوم السبت، بمقتل أربعة عناصر من الجيش العراقي إثر هجوم لعصابات داعش في محافظة كركوك.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "عناصر داعش أقدمت فجر اليوم على شن هجوم على الجيش العراقي ضمن قضاء الدبس في محافظة كركوك".

وأضاف ان "التعرض أسفر عن مقتل أربعة جنود من الجيش العراقي"، لافتا الى أن "عناصر داعش الارهابية أقدمت على سرقة اجهزة النداء وهواتف الجنود واسلحتهم".


وأشار المصدر إلى أن قائد عمليات المقر المتقدم توجه الى مكان الحادث وقاد عملية عسكرية تفتيشية بحثا عن العناصر الإرهابية.
 

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