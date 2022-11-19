التصديري للملابس الجاهزة : Destination Africa فرصة لترويج المنتجات المصرية للعالم والدول الأفريقية

أكدت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن المعرض الدولي "ديستنشن أفريقا – Destination Africa "يعتبر فرصة مناسبة لترويج ما توصلت إليه الصناعة الوطنية للملابس الجاهزه والغزل والنسيج من تطور كبير سواء في منتجات هذه القطاعات والعمل على توريدها إلي الأسواق العالمية الأفريقية والعمل على جعل مصر محور ومركز للتوريد منتجات كاملة الصنع للعالم.

وأشارت ماري لويس بشارة، في تصريحات لها خلال افتتاح Destination Africa إلي التعاون الوثيق بين المجلس التصديري للملابس الجاهزة وجمعية المصدرين المصريين و المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية، و الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وذلك لتنظيم هذا المعرض الكبير والذي يقام على مدار يومي 19 و 20 نوفمبر 2022.

وكشفت رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة عن مشاركة أكثر من 150 شركة محلية وعالمية في ديستنشن أفريقا والذي يعتبر المعرض الوحيد فى مصر المُتخصص فى لقاءات العمل الثنائية بغرض التصدير B2B وهو ما يمثل فرصة لزيادة صادرات القطاعات المشاركة في النسخة السادسة من المعرض، مشيرة إلي Destination Africa يساهم في خلق التكامل الصناعي بين الشركات والمصانع المصرية ونظيرتها العربية والعالمية.

وقالت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن المعرض يشهد تنظيم عدد من ورش العمل والجلسات النقاشية لعرض الإستدامة في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وجهود المجلس التصديري للملابس في تطبيق معايير الإستدامة و الحفاظ على البيئة ودعم الاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة والخضراء وكذلك مقترحات تطوير خطوط الإنتاج وتطوير زراعة القطن طويل التيلة واستخدام الطرق الحديثة في الري وكذلك الحصاد الآلي له بهدف العمل على تحسين جودة الصادرات.



وأعلنت ماري لويس ، ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة 29% لتسجل 1.91 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر 2022 مقابل 1.47 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي..



صادرات القطاع

وكشف أن الصادرات تسجل أداء جيد منذ عام 2020 بقيمة 1.45 مليار دولار متأثرة بتداعيات فيروس كورونا ، لكن مع تلاشي الآثار السلبية لانتشار كورونا بدأت الصادرات تحقق ارتفاع في 2021 لتسجل 2.08 مليار دولار ومع نهاية العام الحالي ستتجاوز الصادرات حاجز 2.1 مليار دولار.