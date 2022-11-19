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قرار هام بشأن امتحانات الثانوية العامة.. تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد بهيرة
مذيعة صدى البلد بهيرة وليد

قدمت مذيعة موقع صدى البلد الإخباري بهيرة وليد، تغطية إخبارية عن قرار جديد أصدره الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخصوص امتحانات الثانوية العامة 2023، وهو تدريب الموجهين الأوائل في كل التخصصات على صياغة المفردات التدريبية والممارسات التدريسية وفق كل مواصفة ، وكذلك تدريبهم على آلية وضع اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ، تحت إشراف الإدارة المركزية لتطوير المناهج والمركز القومي للامتحانات

وفي هذا الفيديو يرصد موقع صدي البلد، أنه سوف يتم تدريب 5000 معلم على النظام الجديد لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 والممارسات التدريسية وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.

وتأتي اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ، في إطار المنهج المقرر لكل مادة ولن يسمح بوضع أي سؤال من خارج المقرر.

وأكد الوزير أنه  تم الانتهاء من مواصفات الورقة الامتحانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وأعلن  ستشتمل الورقة الامتحانية  على    أسئلة اختيار من متعدد MCQ، وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.

المذيعة بهيرة وليد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات الثانوية العامة 2023 اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

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