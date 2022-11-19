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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب يزور فرع الأهلي بالتجمع الخامس قبل الإفتتاح الرسمي

صدى البلد

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي زيارة فرع النادي بالتجمع الخامس للإطمئنان علي كافة الأمور قبل إفتتاحه رسمياً للأعضاء.

 

ويقوم الخطيب بجولة داخل الفرع ومعاينة كافة الأمور قبل الإفتتاح بشكل رسمي يوم 25 نوفمبر الجاري للأعضاء .

وعاد إلى القاهرة قبل أيام  محمود الخطيب رئيس النادي بعد رحلة علاجية في باريس استمرت قرابة الشهر ونصف الشهر.


كان في استقباله بمطار القاهرة العامري فاروق نائب رئيس النادي، وطارق قنديل ومحمد سراج عضوا مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي، وسمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة، وجمال جبر مدير الإعلام بالنادي، واللواء علاء صلاح الدين مدير أمن النادي، والكابتن أسامة حسني الإعلامي بقناة الأهلي.

محمود الخطيب التجمع الخامس مجلس إدارة الأهلي باريس العامري فاروق طارق قنديل

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