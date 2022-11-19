ضمن برنامج مستقبلي.. محافظ القليوبية: تقديم 398 منحة دراسية للمعلمين والطلاب

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مساء اليوم السبت، احتفالية برنامج المنح الدراسية "مستقبلي" للمعلمين والطلاب، في النسخة السادسة لعام 2022 بالشركة المصرية لتكرير البترول بمسطرد، وذلك بعد مرور 6 سنوات وتقديم 398 منحة دراسية خلال هذه الفترة وإنجازات البرنامج في تطوير المنظومة التعليمية والإرتقاء بمستوى التعليم بالمجتمعات والمناطق المحيطة بمشروع الشركة ودورها في دعم وتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، واستعراض قصص نجاح نماذج من المستفيدين، وذلك في مقر الشركة بمسطرد.

حضر الإحتفالية الرؤساء التنفيذيين للشركة، وعدد من المنظمات غير الحكومية، وممثلين عن الجامعات الحكومية والخاصة والهيئات التعليمية، فضلا عن ممثلي وزارات العربية والتعليم والبترول والتضامن الاجتماعي، وممثلي مجتمع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني وممثلي شركاء نجاح المشروع ومبادراته.

وأعرب اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عن خالص الشكر والتقدير للشركة المصرية للتكرير على دعوتها لحضور الاحتفال على دعوتهم لحضور الاحتفال النسخة السادسة، على برنامج المنح الدراسية مستقبلي.

وأشاد الهجان بالمجهودات العظيمة التي تقدمها الشركة لخدمة المجتمع عن طريق تبني العديد من البرامج التي تهدف إلى النهوض بأوضاع سكان المناطق بالشبكة سواء في مسطرد أو الخصوص أو شبرا الخيمة وتقديم كافة أشكال الدعم في مجالات التعليم ريادة الأعمال وبناء قدرات الشباب ودعم ذوي الهمم.

وأضاف الهجان بأننا نشهد حصاد إحدى الثمار التي أسفرت عنه المشاركة المجتمعية للشركة من واهمها برنامج دعم التعليم والمنهج الدراسي وبرنامج مستقبلي الذي مر على إطلاقه خمس سنوات، مشير إلى أنه من خلاله ساعدت بتحسين العملية التعليمية عن طريق تقديم حوالي 398 منح دراسية للطلاب والمعلمين بالإضافة إلى تقديم المساعدات للطلاب مساهمين فى استكمال دراستهم ومشاركين فى تطوير العديد من المدارس، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة