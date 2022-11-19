تطوير 7 مناطق غير مخططة في دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأعمال الجارية للرصف بالأسفلت بشارع العباسى بمنطقة غيط النصارى ، حيث تأتى تلك الاعمال استكمالاً لخطة مشروع المناطق غير المخططة.

شهدت المنطقة تنفيذ عمليات مد واحلال شبكات المرافق و الحماية المدنية، قبل البدء في أعمال الرصف وذلك لتنفيذ مشروع متكامل لتطوير ورفع كفاءة المنطقة، وفى هذا السياق، ، وجهت " المحافظ " بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد و المواصفات والمعايير المحددة خلال التنفيذ..

يشار إلى أن مشروع تطوير المناطق غير المخططة يأتى وفقًا لخطة التعاون مع صندوق التنمية الحضرية ويشمل تطوير ٧ مناطق بمدينة دمياط وهم " المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح "