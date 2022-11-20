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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبرز أحداث الإسكندرية خلال يوم .. إغلاق 10 محال مخالفة.. وتوقيع مذكرة تفاهم لتشغيل أول منطقة لوجيستية بالمواصفات العالمية

الاسكندرية
الاسكندرية

نشر موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من الأخبار  التي تتناول الأحداث الهامة في محافظة الاسكندرية وإليكم التفاصيل..

مهندسين الإسكندرية تناقش تطبيقات النانو تكنولوجى وتعظيم قيم الصحة المهنية

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى ولجنة السلامة والصحة المهنية برئاسة المهندس محمد فتح الباب، اليوم الجمعه، ندوة بعنوان "تطبيقات النانو تكنولوجي وتعظيم قيم السلامة والصحة المهنية" فى مبنى النقابة بالشاطبى وحاضر فيها الدكتور السيد جادو بلال أستاذ علوم المواد كلية الهندسة جامعة فاروس.
 

إغلاق 10 محال مخالفة في الإسكندرية

 

 كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية بالتصدي وضبط الاشغالات والتعديات على حرم الطريق وتيسير حركة المارة والمركبات ومتابعة تطبيق المنشآت للإجراءات الاحترازية.

 

محافظ الإسكندرية: تحرير محاضر لـ 6 محلات لبيعهم الأرز الأبيض بسعر مرتفع

 

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن هناك تنسيق كامل مع جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسان الدين، لتنفيذ العديد من الحملات على الأسواق والمنشآت التجارية  لمنع كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بأسعار السلع، أو يحاول حجب السلع عن الأسواق، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنع أي تلاعب بالأسعار حرصا على الصالح العام ولرفع العبء عن كاهل المواطنين.

 

توقيع مذكرة تفاهم لتشغيل أول منطقة لوجيستية بالمواصفات العالمية بميناء الإسكندرية ..صور

 

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف شركات الهندسية للصناعات والتشييد (سياك) والصينية للاتصالات والاعمار ( CCCC ) والصينية للطرق والجسور ( CRBC ) بشأن اعداد الخطة الفنية الزمنية ونموذج العمل الخاص بإنشاء وإدارة وتشغيل واستغلال واستثمار المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية.

 

محافظ الإسكندرية: أنجزنا 3 مشروعات للاستفادة من مياه الأمطار ضمن تكليفات الرئيس

 

شف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن أن هناك العديد من النوات الكبيرة التي تتعرض لها المحافظة وليس نوة واحدة فقط، وكل نوة لها ظروفها الخاصة ونتابع مع وزارة الري والقوات البحرية، وإذا كانت تلك النوات كبيرة وتستدعي تأجيل الدراسة في المدارس نؤجلها، ولو كانت مستمرة لمدة 24 ساعة نؤجل الأعمال في المصالح الحكومية وذلك لسلامتهم والسماح لسيارات المحافظة لانتشال المياه وتصفيتها من الشوارع.

 

أقدم أسواق الإسكندرية .. التفاصيل الكاملة لحريق محل بسوق لاجتيه

 

نجحت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية في إخماد حريق نشب فى أحد  المحلات التجارية فى شارع لاجيتيه فى وسط المحافظة دون إصابات.

الاسكندرية محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف النانو تكنولوجي الأرز الأبيض حماية المستهلك رئيس مجلس الوزراء

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