أستاذ بجامعة هارفارد: اكتشاف علاج نهائي لمرض السكر قريبًا

زف الدكتور أسامة حمدي أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، بشري سارة لمرضي السكر بشأن اكتشاف علاج نهائي لمرض السكر قريبا.

وقال حمدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية"،:" نتنظر الإعلان عن دواء جديد يؤجل المرض لمدة 25 شهرًا، لمرضى النوع الأول من السكر، محددًا المصابين النوع الأول من السكر، وكيفية فحصهم لتناول علاج تأجيل المرض.

وأشار إلي أن تأجيل حدوث السكر من النوع الأول عند الأطفال أو الكبار الذين ظهرت لديهم أعراض المرض، يعني وقايتهم من ١١٠٠ حقنة أنسولين، و١٥٠٠ وخزة في الأصابع لتحليل السكر على مدار ٢٥ شهرًا، مؤكدًا أن العلاج الجديد يحقن في الوريد يوميًا لمدة اسبوعين مرة واحدة.

