مجموعات المونديال(8).. حلم رونالدو في التتويج.. ونجوم غانا يرغبون في الثار من يد سواريز

قاربت بطولة كأس العالم 2022 على البدء.. ويتنافس فيها 32 منتخبًا، من أجل حلم واحد وهدف واحد، ألا وهو اعتلاء عرش العالم في كرة القدم.

بطولة كأس العالم ستُقام للمرة الأولى في بلد عربي، لذا فأنه رغم عدم تأهل منتخب مصر للمونديال، إلا أننا نعيش بالفعل في أجواء البطولة قبل انطلاقها، فما بالكم بعد انطلاقها؟.. وهي بطولة تجمع أفضل اللاعبين في العالم، بطولة ستشهد المشاركة الأخيرة لبعضهم مختتمين مسيرات أسطورية، وستشهد أيضًا المشاركة الأولى لنجوم سيحملون الراية خلفًا لأساطيرهم.

وقبل انطلاق كأس العالم، نستعرض بالتفصيل يوميًا مجموعة من مجموعات بطولة كأس العالم 2022 بقطر، ونستعرض اليوم منتخبات المجموعة الثامنة التي تضم البرتغال وغانا وأوروجواي وكوريا الجنوبية.

المجموعة الثامنة لكأس العالم 2022

– تُقدر القيمة التسويقية لمنتخبات المجموعة الثامنة مجتمعين 1,768.08 مليار يورو

– أغلى لاعب من حيث القيمة التسويقية في منتخبات المجموعة الثامنة هو الأوروجواياني فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد بـ قيمة تسويقية تُقدر بـ 100 مليون يورو

– أقل لاعب قيمة تسويقية في منتخبات المجموعة الثامنة هو الغاني إبراهيم دانالد حارس مرمى أشانتي كوتوكو الغاني بقيمة تُقدر بـ 150 ألف يورو

– أغلى منتخب قيمة تسويقية في المجموعة الثامنة هو المنتخب البرتغالي بقيمة تسويقية تُقدر بـ 937 مليون يورو.

– أقل منتخب قيمة تسويقية في المجموعة الثامنة هو المنتخب الكوستاريكي بقيمة تسويقية تُقدر بـ 164.48 مليون يورو

– أبرز لاعبي المجموعة الثامنة هم:

البرتغال: كريستيانو رونالدو - برونو فيرنانديز - برناردو سيلفا

أوروجواي: فيدي فالفيردي - لويس سواريز - داروين نونيز

غانا: إيناكي ويليامز - توماس بارتي - محمد ساليسو

كوريا الجنوبية: سون هيونج مين - مين جاي كيم - هي تشان هوانج

مباريات المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم 2022

الجولة الأولى

كوريا الجنوبية ضد أوروجواي في تمام الثالثة عصر يوم 24 نوفمبر

البرتغال ضد غانا في تمام السادسة مساء يوم 24 نوفمبر

الجولة الثانية

غانا ضد كوريا الجنوبية في تمام الثالثة عصر يوم 28 نوفمبر

البرتغال ضد أوروجواي في تمام التاسعة مساء يوم 28 نوفمبر

الجولة الثالثة

البرتغال ضد كوريا الجنوبية في تمام الخامسة مساء يوم 2 ديسمبر

أوروجواي ضد غانا في تمام الخامسة مساء يوم 2 ديسمبر.

قوائم منتخبات المجموعة الثامنة

منتخب البرتغال

في حراسة المرمى: ديوجو كوستا - روي باتريشيو - خوسيه سا

خط الدفاع: جواو كانسيلو - ديوجو دالوت - بيبي - روبين دياز - دانيلو بيريرا - أنطونيو سيلفا - نونو مينديز - رافاييل جيريرو

خط الوسط: ويليام كارفايو - روبين نيفيز - جواو بالينيا - برونو فيرنانديز - فيتينيا - أوتافيو - ماتيوس نونيز - برناردو سيلفا - جواو ماريو

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - جواو فيليكس - رافاييل لياو - ريكاردو هورتا - أندريه سيلفا - جونزالو راموس

منتخب أوروجواي

في حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا، سرجيو روتشيت، سباستيان سوسا.

خط الدفاع: دييجو جودين، خوسيه ماريا خيمينيز، رونالد أراخو، ألفونسو إسبينو، سباستيان كوتيس، مارتن كاسيريس، ماتياس فينيا، خوسيه لويس رودريجز، ماتياس أولفيرا، جييرمو فاريلا، خوان سوسا.

خط الوسط: رودريجو بنتانكور، فيليبي كاريالو، فريدريكو فالفيردي، جورجيان دي أراسكيتا، ماتياس فيسينو.

خط الهجوم: نيكولاس لوبيز، فاكوندو بيستري، فاكوندو توريس، مارتن ساتريانو، داروين نونيز، إدينسون كافاني، لويس سواريز.

منتخب غانا

في حراسة المرمى: عبد المناف نور الدين - دانلاد إبراهيم - لاورينسي أتي زيجي.

خط الدفاع: دينيس أودي - طارق لامبتي - أليدو سيدو - دانيل أمارتي - جوسيب أيدو - ألكساندر دجيكو - محمد ساليسو - عبدالرحمن بابا - جيدون منساه.

خط الوسط: أندريه أيو - توماس بارتي - إليشا أوسو - ساليس عبدالصمد - محمد كودوس - دانيل كوفي كيريه

خط الهجوم: دانيل براهين أفرايي - كمال سواه - عبدول فاتاو إسحاقو - عثمان بوكاري - إيناكي ويليامز - أنطوني سيميلو - جوردان آيو - كمال الدين سليمانا.

منتخب كوريا الجنوبية

حراسة المرمى

كيم سونج جيو (الشباب)

سونج بومكيون (جيونبوك)

جو هيونوو (أولسان)

الدفاع

كيم مينجاي (نابوليس)

كيم يونج وون (أولسان)

كوون كيونوون (جامبا أوساكا)

تشو يومين (دايجون)

كيم مون هوان (جيونبوك)

يون جونجيو (إف سي سيؤول)

كيم تايهوان (أولسان)

كيم جينسو (جيونبوك)

هونج تشول (دايجو)

الوسط

جونج وويونج (السد)

سون جونهو (شاندونج تايشان)

بايك سيونجو (جيونبوك)

هوانج إنبيوم (أوليمبياكوس)

لي جيسوند (ماجونسيا)

تشانج هون كون (سانجو سانجمو)

جيونج وويونج (فرايبورج)

لي كانجين (مايوركا)

نا سانجو (إف سي سيول)

سونج مينكيو (جيونبوك)

الهجوم

سون هيونج مين (توتنهام)

هوانج هيشان (وولفرهامبتون واندررز)

هوانج أويجو (أولمبياكوس)

تشو جيسونج (جيونبوك).

منتخبات المجموعة الثامنة لكأس العالم 2022

منتخب البرتغال

– يُشارك في بطولة كأس العالم للمرة الثامنة في تاريخه

– تأهل لكأس العالم 2022 بعد فوزه على مقدونيا الشمالية في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم، بعد احتلاله المركز الثاني بمجموعته في التصفيات

– أفضل إنجاز له في بطولة كأس العالم كان احتلال المركز الثالث في مونديال 1966.

– أول مشاركة له في كأس العالم كانت في نسخة 1966.

– يحتل المركز التاسع في تصنيف “ فيفا” الشهري للمنتخبات.

– مدرب المنتخب هو البرتغالي فيرناندو سانتوس

– قائد المنتخب هو كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد

– لقب المنتخب هو السيليساو أو الملاحون

– من المحتمل أنها ستكون النسخة الأخيرة لكأس العالم التي سيشارك فيها كريستيانو رونالدو أسطورة المنتخب البرتغالي، لذا، فالحماس سيكون زائدًا والرغبة مضاعفة من أجل تحقيق المونديال لأجل “ الدون”.

منتخب أوروجواي

– يُشارك في بطولة كأس العالم للمرة الرابعة عشرة في تاريخه

– تأهل لكأس العالم 2022 بعدما احتل المركز الثالث في التصفيات الأمريكية الجنوبية برصيد 28 نقطة خلف البرازيل والأرجنتين

– أفضل إنجاز له في بطولة كأس العالم كان التتويج بالمونديال عامي 1930(أول نسخة) و1950

– أول مشاركة له في كأس العالم كانت في نسخة 1930.

– يحتل المركز الرابع عشر في تصنيف “ فيفا” الشهري للمنتخبات.

– مدرب المنتخب هو الأوروجواياني دييجو ألونسو

– قائد المنتخب هو دييجو جودين مدافع فيليز سارسفيلد الأرجنتيني

– لقب المنتخب هو السيليستي

– يسعى لإعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 72 عامًا، حيث يملك جيلًا صاعدًا قويًا بقيادة فالفيردي ونونيز، مطعمًا بعناصر الخبرة المُمثلة في لويس سواريز وإدينسون كافاني ودييجو جودين.

منتخب غانا

– يُشارك في بطولة كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

– تأهل لكأس العالم 2022 بعدما فاز على نيجيريا في الدور الثالث من التصفيات الأفريقية.

– أفضل إنجاز له في بطولة كأس العالم كان التأهل لدور ربع النهائي بنسخة عام 2010

– أول مشاركة له في كأس العالم كانت في نسخة 2006

– يحتل المركز الـ 61 في تصنيف “ فيفا” الشهري للمنتخبات

– مدرب المنتخب هو الغاني أوتو أودو

– قائد المنتخب هو أندريه أيو لاعب السد القطري

– لقب المنتخب هو النجوم السوداء.

– هدف منتخب غانا الأول في كأس العالم سيكون الثأر من لويس سواريز ومنتخب أوروجواي، ذلك الأول الذي حرمهم قبل 12 عامًا من تحقيق أفضل إنجاز أفريقي في تاريخ المونديال بالتأهل لنصف النهائي.. الفرصة ستكون مواتية للثأر عندما يصطدم المنتخبات ببعضهما في الجولة الثالثة والتي ربما قد تكون حاسمة في تحديد هوية أحد الصاعدين للدور المقبل.

منتخب كوريا الجنوبية

– يُشارك في بطولة كأس العالم للمرة العاشرة في تاريخه

– تأهل لكأس العالم 2022

– أفضل إنجاز له في بطولة كأس العالم كان احتلال المركز الرابع نسخة 2002

– أول مشاركة له في كأس العالم كانت في نسخة 1954

– يحتل المركز الـ 28 في تصنيف “ فيفا” الشهري للمنتخبات

– مدرب المنتخب هو البرتغالي باولو بينتو

– قائد المنتخب هو سون هيونج مين لاعب توتنهام هوتسبير

– لقب المنتخب هو المحاربون - أسود آسيا

– منتخب كوريا الجنوبية يسعى لتحقيق التأهل لدور الـ 16 وهو ما حققوه مرتين فقط خلال تاريخ مشاركاتهم بالمونديال.