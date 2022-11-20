نجم الاسماعيلي السابق : هدف مصطفى محمد أمام بلجيكا نتاج مجهود فردي

أعرب محسن عبد المسيح نجم النادي الاسماعيلي السابق عن سعادته بفوز منتخب مصر على بلجيكا ، في المباراة الودية التي جمعتهما ، على ملعب جابر الأحمد بالكويت .

وقال عبد المسيح في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " سعيد بآداء مصطفى محمد أمام بلجيكا ، فهو يسير بخطى ثابتة منذ انتقاله إلى فريق نانت الفرنسي ، ونجح في إثبات جدارته أمام بلجيكا و سجل هدفا رائعًا في مرمى ثيبو كورتوا أفضل حارس مرمى في العالم ، نتاج مجهود فردي ، بعد مراوغته لكيفين دي بروين نجم مانشسنر سيتي ".

احتفل مصطفى محمد بفوز منتخب مصر علي بلجيكا في المباراة الودية الأخيرة قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022.



ونشر مصطفى مصطفى صور له عبر حسابه علي موقع انستجرام وعلق قائلا "حارب دائما من اجل النجاح"