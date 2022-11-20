عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الاسماعيلي السابق : هدف مصطفى محمد أمام بلجيكا نتاج مجهود فردي

مصطفي محمد
مصطفي محمد

أعرب محسن عبد المسيح نجم النادي الاسماعيلي السابق عن سعادته بفوز منتخب مصر على بلجيكا ، في المباراة الودية التي جمعتهما ، على ملعب جابر الأحمد بالكويت .

وقال عبد المسيح في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " سعيد بآداء مصطفى محمد أمام بلجيكا ، فهو يسير بخطى ثابتة منذ انتقاله إلى فريق نانت الفرنسي ، ونجح في إثبات جدارته أمام بلجيكا و سجل هدفا رائعًا في مرمى ثيبو كورتوا أفضل حارس مرمى في العالم ، نتاج مجهود فردي ، بعد مراوغته لكيفين دي بروين نجم مانشسنر سيتي ".

احتفل مصطفى محمد بفوز منتخب مصر علي بلجيكا في المباراة الودية الأخيرة قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022.


ونشر مصطفى مصطفى صور له عبر حسابه علي موقع انستجرام وعلق قائلا "حارب دائما من اجل النجاح"

مصطفي محمد منتخب مصر بلجيكا مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فنانون يردون على مدير القاهرة السينمائي بعد تصريحاته عن "صلاة الجمعة على رد كاربت"

للمطلقات والأرامل .. مساعدات نقدية من بنك ناصر وهذه الشروط

أجرأ قرار في تاريخ المونديال.. فرمان قطري إجباري يفاجئ منتخبات كأس العالم

منع النشر.. قرار عاجل من وزير التعليم بعد تسريب خطاب رسمي بـ "العامية"

1500 جنيه شهريا وتورث.. خطوات وأسباب الحصول على المعاش الاستثنائي

التعليم توضح حقيقة صرف وجبات للمعلمين في المدارس ابتداء من التيرم الثاني

مشهد مروع..حريق ضخم في الأردن إثر انفجار مستودع بنزين| فيديو

إجراء حاسم من التعليم في جميع مدارس الجمهورية بسبب مشروبات +18 |فيديو

ترشيحاتنا

صورة ميسي ورونالدو.. هل يروج نجما الكرة العالمية لشركة أم لمونديال قطر

من عمر يوم حتى سنة.. حقيقة ارتفاع سعر لبن شهير للأطفال بنوعيه

علي جمعة: أسماء الله الحسنى 240 اسما.. وهذا معنى من أحصاها دخل الجنة

8 مهام لمجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار.. اعرفها

سعر عيار 18 في محلات الصاغة اليوم 20-11-2022

لم أستسلم.. تعليق مؤثر من كريم بنزيما بعد غيابه عن كأس العالم 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالهما.. خطيبة تامر عاشور تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بعد تعرضها للتنمر بسبب فستان فرحها..البلوجر نادية تكتفى بالرد بهذه الصور

بفستان يشبه الأميرات.. إلهام شاهين تستعرض جمالها فى أحدث ظهور

طبيب يفجر مفاجأة عن تناول الشاى باللبن على الريق| كوارث صحية

فيديو

البرلمان الباكستاني يقر قانونا جديدا لمكافحة الاغتصاب.. تعرف عليه | فيديو جراف

تصرخ وتطلب الطعام.. الداخلية تكشف حقيقة حبس سيدة بشقة مهجورة في الإسكندرية

هل تختفي الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية؟.. تغطية خاصة

قرار هام بشأن امتحانات الثانوية العامة.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ