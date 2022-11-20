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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة..مرض عانت عانت منه ملكة جمال الكون سوشميتا سين .. فى اليوم العالمي لحقوقه.. كيف تربي طفل واثق من نفسه

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

سهلة وبسيطة وغير مكلفة.. طريقة عمل شعرية باللبن

فى ظل ارتفاع الأسعار تكشف الشيف عظيمة حمدي طريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة يمكنك من خلالها إعداد حلوى مفيدة لأطفالك وذات قيمة غذائية عالية.

 

20 نوفمبر يومه العالمي. كيف تربي طفلا واثقا من نفسه

يتم الاحتفال باليوم العالمي للطفل في 20 نوفمبر 2022 ، وقد تم إنشاء هذا اليوم لأول مرة في عام 1954 لتعزيز التآزر الدولي ، وتحسين رفاهية الأطفال، يحمل هذا التاريخ أهمية كبيرة في التاريخ ، حيث تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا التاريخ من عام 1959 إعلان حقوق الطفل ومرة أخرى في نفس التاريخ من عام 1989، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل

عانت ملكة جمال الكون سوشميتا سين من مرض غريب أعراضه اشتهاء الملح

 عانت سوشميتا سين ، التي فازت فى الهند بلقب ملكة جمال الكون الأولى عن عمر 18 عامًا ، 47 عامًا اليوم. قامت Sushmita Sen أيضًا بالعديد من الأفلام يعلم الجميع أن Sushmita Sen هي مثال السحر والنعمة، بعد معاناتها من مرض نادر في عام 2014 ، تعافت سوشميتا سين منه بطريقة مختلفة لدرجة أن الناس ما زالوا يتحدثون عنه.

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