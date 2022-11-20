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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة وبسيطة وغير مكلفة.. طريقة عمل شعرية باللبن

طريقة عمل الشعرية
طريقة عمل الشعرية باللبن

فى ظل ارتفاع الأسعار تكشف الشيف عظيمة حمدي طريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة يمكنك من خلالها إعداد حلوى مفيدة لأطفالك وذات قيمة غذائية عالية.

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المكونات لعمل شعرية باللبن

الزبدة : 2 ملعقة كبيرة
- شعيرية : عبوة
- القشطة : علبتين
- حليب مكثف محلى : علبة
- كريمة الخفق : ربع كوب
- كريم كراميل : مغلفين
- بسكويت الشاي السادة : 2 عبوة
- حليب : 2 كوب (سائل)
- فستق حلبي : حسب الرغبة (للتزيين)

طريقة عمل الشعرية باللبن

ضعي الزبدة في مقلاة على النار، ثم أضيفي الشعيرية وإبدأي بتحميص الشعيرية وبعد الانتهاء ضعيها في طبق جانبي.
في وعاء، ضعي القشطة، والحليب المكثف المحلى، وكريمة الخفق، والكريم كراميل، واخلطي المكونات معاً حتى تتجانس.
غمسي حبات البسكويت بالحليب وإبدأي بترتيب طبقات من البسكويت ثم من مزيج القشطة والشعيرية المحمصة لعمل عدة طبقات بأكواب التقديم.
ضعي أكواب حلى الشعيرية في الثلاجة لمدة 3 ساعات قبل التقديم.
زيني بالفستق الحلبي.

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