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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل السبانخ فى الفرن بطعم لذيذ

طريقة عمل السبانخ
طريقة عمل السبانخ فى الفرن

تعد السبانخ من أفيد الأكلات الشتوية ولكن البعض لا يحب تناولها بسبب عدم تقبلهم لمذاقها ولكن الحقيقة أن هناك بعض “التكات” التي تجعل مذاق السبانخ مميزا.

نقدم لكم طريقة عمل السبانخ فى الفرن بمذاق شهى من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير طاجن السبانخ 

سبانخ

بيوريه طماطم

ثوم

بصل

دجاج

كمون

مكعب مرقة

حمص

شبت

زبدة

كزبرة ناشفة 
كزبرة خضراء

سمن

أرز أبيض بالشعيرية للتقديم

بهارات

ملح

فلفل أسود


طريقة عمل طاجن السبانخ


* فى الكبة الكهربائية افرمي البصل  جيدا وقطعي صدور الدجاج مكعبات 

*شوحى البصل فى حلة بها زبدة حتى يصبح أصفر اللون ثم ضعي الدجاج وقلبي قليلا ثم السبانخ المفرومة مع كزبرة خضراء وشبت.

* ضعي بيوريه الطماطم على السبانخ مع ملح وفلفل أسود ويترك الخليط على النار حتى تتسبك الصلصة.

* افرمى الثوم وضعى نصف ملعقة كبيرة منه على خليط السبانخ ثم البهارات والكمون ويترك الخليط مع الماء الساخن ثم ضعي الحمص وانتظرى حتى تنضج تماما .

فى طاسة اخرى يشوح الثوم مع سمنة ثم يضاف اليه كزبرة ناشفة وضعيه على السبانخ ثم اسكبيه فى طاجن وضعي حلقات من الطماطم والفلفل الألوان ويدخل الفرن حتى النضج.

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