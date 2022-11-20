صابر عيد : الفوز على أسوان دفعة معنوية للاعبي المحلة في الدوري... وبابا فاسيليو يسير بخطى ثابتة

أعرب صابر عيد نجم نادي غزل المحلة السابق و المدير الرياضي بالنادي عن سعادته الكبيرة بفوز زعيم الفلاحين على أسوان في الدور التمهيدي من بطولة كأس الرابطة.

وقال عيد في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة TeN :" غزل المحلة قدم مباراة كبيرة أمام أسوان في الدور التمهيدي من بطولة كأس الرابطة و كان الأفضل و أهدر العديد من الفرص ، لكن المباراة اتجهت إلى ماراثون ركلات الترجيح ، مشيراً إلى سعادته بتألق حارسه محمود الحضري " .

و أضاف : " محمود الحضري حارس مرمى مميز ، وتعاقدنا معه من فريق بني سويف الموسم الماضي وكان يحتاج إلى الفرصة لإثبات ذاته ، وهو ما تحقق أمام أسوان "

وتابع: " غزل المحلة استفاد كثيراً من فترة توقف الدوري ، و استغلها القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني للفريق في معالجة بعض الأمور ، والجميع داخل النادي سعداء بما يقدمه المدرب هذا الموسم ".