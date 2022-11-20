مشيرة خطاب: الاستثمار في الطفل حل جذري لكافة مشاكل المجتمع

قالت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنها تشعر بكامل الفخر لاجتماع اليوم للاحتفاء بالطفل في يومه العالمي، وتوقيع برتوكول يناقش أهم قضاياه، باعتبار أن مصر بها حوالي ٤٣ مليون طفل وفقًا لجهاز الإحصاء والتعداد السكاني، واجبنا الاستثمار فيهم لتحقيق أكبر عائد على المجتمع.

وتابعت، أن مصر تعيش في فترة تاريخية، ونسعى لتطبيق الأسس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي وضع مبادئها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أن المجتمع المدني شريك اصيل في تنفيذ تلك الخطط والرؤى التي نطمح إليها.

وأوضحت أن الاستثمار في الأطفال يحل أصعب المشكلات التي تعد من أخطرها الكثافة السكانية، بالإضافة إلي عمالة الأطفال التي يلجأ إليها الأسر الفقيرة، وهو ما تسعى التربية والتعليم الي تكثيف جهودها للقضاء على تلك الظاهرة.

والتقى اليوم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مع الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، والمشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومى للسكان ، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الهدف من هذا اللقاء هو توقيع بروتوكول تعاون لنشر ثقافة حقوق الطفل والوعي بها وذلك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان ، والمجلس القومي للطفولة والأمومة/المجلس القومي للسكان.

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