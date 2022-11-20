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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

والد ياسمين صبري يكشف تفاصيل قصة حبها الأول وغياب والدتها عنها

ياسمين صبري ووالدها
ياسمين صبري ووالدها

كشف الدكتور أشرف صبري، والد الفنانة ياسمين صبري، طبيعة علاقته بابنته، موضحًا أنه لم يتخلى عنها كما تحدثت من قبل.

وتابع أشرف صبري ، خلال لقائه مع برنامج "قعدة ستات"، مع الإعلامية مروة صبري، المذاع على شاشة "القاهرة اليوم"، قائلًا: والدة ياسمين مكنتش موجودة خالص ودائما يا في الكويت يا في انجلترا، وكانت بتجي أسبوعين في الشتاء وأسبوعين في الصيف .. وكنت أقعد أقرأ كتير في تلم النفس علشان أتعلم اتعامل مع ابنتي كويس وأدخل في حياتها حتى في حياتها  الخاصة.. فكنت دايما أقولها متخبيش عني حاجة  لو بتحبي حد قوليلى وأنا هنصحك وانت اختاري".

 

 

كشف أشرف صبري، عن نصائحه لابنته ياسمين عند دخولها قصة حب خلال دراستها الجامعية، قائلًا: كانت في بداية الكلية ليها قصة حب كده مكنتش مرتاح لها خالص، و كنت مبسوط إنها بتحكيلي..  وكانت كتير تعيط وتقولي طب أنا هعمل إيه أقولها قوليلوا كذا ولو رد عليكي بالطريقة كذا يبقى فعلا بيحبك.

وأضاف والد ياسمين صبري: كنت لازم أسمع وأجي على نفسي كأب كنت خايف إنها تروح منى.. وأنا طبيب وعندي شغلي وحياتي مشحونة فكنت ببقى قلقان جدا  أن الفترة دي تتخطف في حتة أنا مش مرتاحلها.

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