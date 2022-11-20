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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الناتو يؤكد أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي

صدى البلد

شدد نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ميرتشا جيوانا على أهمية التعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي، وذلك في خطابه أمام مؤتمر نظام تحليل السياسات والاستراتيجيات الأوروبية.

ونقل بيان للحلف عن جيوانا قوله "إنه في سياق الأحداث العالمية الأمنية الجديدة والأكثر خطورة، فإن الشراكة بين المنظمتين لا غنى عنها".
وأكد جيوانا أن تركيز الناتو على وضع المعايير القياسية والتشغيل البيني هما ميزتان رئيسيتان تفيدان أيضًا بصناعة الدفاع في الاتحاد الأوروبي.

وقال نائب الأمين العام للناتو إنه من مصلحة الحلف أن يكون هناك قاعدة صناعية أقوى للحلفاء الأوروبيين، مؤكدا ضرورة عمل الناتو والاتحاد الأوروبي على تعزيز الشراكة الأوسع والعمل جنبًا إلى جنب في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية يستضيفان مؤتمر نظام تحليل السياسات والاستراتيجيات الأوروبية سنويًا، ويصادف العام الحالي الذكرى السنوية العاشرة للمؤتمر.

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