استفزاز خطير.. بيلاروس تعلن عبور الجيش الأوكراني لحدودها

اتهمت لجنة الحدود الحكومية البيلاروسية، اليوم الأحد، الجيش الأوكراني بتنفيذ استفزازات على الحدود.

وقالت لجنة الحدود الحكومية البيلاروسية في بيان: "وقع الحادث يوم أمس، 19 نوفمبر ، في حوالي الساعة 4:00 مساءً. وسجلت كاميرا فيديو في نقطة تفتيش سكة حديد Slovechno تحرك رجل مسلح في اتجاه الحدود على أراضي أوكرانيا. وفي وقت لاحق، عبر الحدود بشكل غير قانوني، مرورا بمركز جسر السكة الحديد، ودخل إلى أراضي بيلاروس”.

كما أشارت لجنة الحدود الحكومية إلى أنه أثناء تواجده في الأراضي البيلاروسية، قام الجندي الأوكراني بتصوير المنطقة بالصور والفيديو، وقام أيضًا بالبحث عن شيء ما أو تركيبه في الثلج.

وقالت إنه يتم تنفيذ إجراءات التحقق بشأن هذه الحقيقة.

وأشارت إلى أن الاستفزازات على الحدود يمكن أن تؤدي إلى اشتباك مسلح.