رضا عبد العال: وصول أي منتخب عربي لدور الـ16 في كأس العالم إنجاز

أشاد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، بـ مباراة افتتاح كأس العالم 2022 بين قطر البلد المضيف والإكوادور، على ستاد البيت في الدوحة، موضحا أنه لم يكن يتوقع أن تبادر قطر بالهجوم.

وأضاف رضا عبد العال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أنّ الشكل الهجومي للمنتخب القطري بدا مطمئنا.

وأعرب رضا عبد العال، عن تمنياته بفوز قطر باعتبار أنها دولة عربية وفوزها يشرف العرب لكن الكرة لا تعترف بالأمنيات.

وتابع رضا عبدالعال، أنه من الصعب توقع نتيجة المباراة لأن أقل هجمة من الإكوادور يمكن أن تحقق هدفا وهو ما حدث خلال الدقائق الأولى للمباراة، مشيرا إلى أن هدف الإكوادور هز شباك قطر ومن الممكن أن يشهد اللقاء أهدافا أخرى للفارقين.

وأوضح نجم الأهلي والزمالك السابق، أن ملعب المباراة مفتوحا، ومن المتوقع أن يتوتر المنتخب القطري رغم بدايته الجيدة للمباراة، لافتا إلى أن أغلب لاعبي المنتخب القطري مجنسين من دول أخرى ويلعبون باسم قطر.

واستطرد رضا عبدالعال، أن الفريق العربي أو الإفريقي الذي سيتخطي دور الـ16 يعتبر حقق إنجازا، مشيرا إلى أنه يستبعد وصول أي فريق عربي لدور الـ8.

