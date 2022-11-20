ألمانيا تعرض على بولندا منظومة باتريوت بعد تحطم صاروخ طائش

قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت لصحيفة يوم الأحد إن ألمانيا عرضت على وارسو نظام دفاع صاروخي باتريوت لمساعدتها على تأمين مجالها الجوي بعد سقوط صاروخ طائش في بولندا الأسبوع الماضي.

وأكدت الحكومة الألمانية بالفعل إنها ستعرض على جارتها مزيدًا من المساعدة في ضبط الأمن الجوي مع طائرات يوروفايتر الألمانية بعد الحادث ، الذي أثار في البداية مخاوف من أن الحرب في أوكرانيا قد تمتد عبر الحدود.

وأضاف لامبرخت لصحيفة راينشيه بوست والجنرال أنزيجر: 'لقد عرضنا على بولندا الدعم في تأمين المجال الجوي - مع طائراتنا يوروفايتر وأنظمة الدفاع الجوي باتريوت'.

وقال رئيس حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج ، إن الصاروخ الذي ضرب بولندا الأسبوع الماضي وقتل شخصين، بدا أنه أطلقته الدفاعات الجوية الأوكرانية وليس ضربة روسية.

وتم تصميم أنظمة الدفاع الجوي الأرضية مثل Raytheon (RTX.N) Patriot لاعتراض الصواريخ القادمة.

وتحرك الناتو لتعزيز الدفاعات الجوية في شرق أوروبا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير. بدأ أكثر من اثني عشر من حلفاء الناتو بقيادة ألمانيا في أكتوبر مبادرة لشراء أنظمة دفاع جوي بشكل مشترك لعدة طبقات من التهديدات ، بما في ذلك باتريوت.

وكان لدى ألمانيا 36 وحدة باتريوت عندما كانت دولة في الخطوط الأمامية لحلف الناتو خلال الحرب الباردة والقوات الألمانية لديها حاليا 12 وحدة باتريوت ، اثنتان منها منتشرة في سلوفاكيا.