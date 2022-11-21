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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشاف أكبر كنز في اسكتلندا| تفاصيل

كنز
كنز

اكتشف باحثون عبر  جهاز لشكف عن المعادن مجموعة ضخمة من العملات القديمة فيما يعتقد أنه أكبر كنز منفرد تم العثور عليه في اسكتلندا.

ووفقاً لصحيفة "ديلي دميل"، تم تسمية العثور على 8407 عملات فضية باسم Dunscore Hoard بعد العثور عليها  بقرية Dumfriesshire بالقرب من المكان الذي تم اكتشافه فيه.


يتم الآن فهرستها من قبل الخبراء. بينما يتم تقييم قيمتها الدقيقة في الوقت الحالي ، فمن المحتمل أن تصل قيمتها إلى مئات الآلاف من الجنيهات.

قصة اكتشاف الكنوز

وأوضحت الصحيفة ان الكنز  يعد مجرد  جزء واحد من مخزون هائل من الكنز الذي تم اكتشافه بعد أن أدى إغلاق Covid إلى حدوث طفرة في استخدام أجهزة الكشف عن المعادن للهواة في جميع أنحاء اسكتلندا.

وكان حجم الاكتشافات في العامين الماضيين ضخم للغاية لدرجة أن وحدة الكنز الكنز الوطنية في اسكتلندا تطلبت موظفين إضافيين.

فيما  يتم الآن تسليم القطع الأثرية بمعدل أكثر من 200 قطعة في الأسبوع. في اسكتلندا ، يجب إبلاغ السلطات عن أي قطعة أثرية يُعتقد أنها ذات أهمية أثرية بموجب القانون.


واوضحت الصحيفة انه تم التعرف على اكتشاف Dunscore من قبل المسؤولين باعتباره أكبر مخزون من العملات المعدنية في العصور الوسطى تم العثور عليه في اسكتلندا منذ 200 عام على الأقل - ويمكن أن يكون الأكبر على الإطلاق.

 

اسكتلندا كنز المعادن

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