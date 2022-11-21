صورة| راندا عبد السلام بزي فتاة شعبية في كواليس رمضان كريم 2

نشرت الفنانة راندا عبد السلام عدة صور لها من كواليس مسلسل رمضان كريم 2 ، والذي يتم تصويره حاليا .

وظهرت راندا عبد السلام في الصورة وهي تقوم بدور فتاة شعبية خلال الشخصية الدرامية التي تلعبها في أحداث الجزء الثاني .



تدور أحداث مسلسل «رمضان كريم 2»، بالكامل في شهر رمضان الكريم في إطار اجتماعي تشويقي، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم سيد رجب، سلوى خطاب، كريم عفيفي، ويزو، أحمد صيام، محمد لطفي، بيومي فؤاد، والعمل من إخراج سامح عبدالعزيز، ومن إنتاج السبكي.



وكانت قد تعاقدت راندا عبدالسلام على المشاركة في بطولة مسلسل «ديفيليه»، الذي ينتمي لنوعية مسلسلات الجريمة والغموض، ويشارك في بطولته بجانب النجمة وفاء عامر كل من إيهاب فهمي، محمد عز، مصطفى درويش، عابد عناني، إيناس عزالدين، راندا عبدالسلام، جيهان خليل، أشرف طلبة، أحمد كشك، هدير الديب، رضوى عطا، حلا زلط، عمر محمد فوزي، ندى عصام، وآخرين، قصة أحمد عيسى، وتأليف أحمد أنور ومحمود جمايكا، إخراج معتز حسام.



يذكر أن مسلسل «رمضان كريم» الجزء الأول عُرض في 2017، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، لأنه ناقش قضايا اجتماعية، لذلك شعر الجمهور بأن المسلسل قريب منهم ومن وجدانهم، لذلك ينتظر الجمهور الجزء الثاني من المسلسل.