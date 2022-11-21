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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 48 محضرا تموينيا.. وتوريد 20.2 ألف طن أرز بدمياط

ارز مدعم
ارز مدعم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط ، حملة مكبرة ، لتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات العامة لمحاربة الجشع ومنع الاحتكار والمضاربة على الأسعار وحجب السلع تشكلت عدة حملات للعمل بجميع أنحاء المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط ٤٨ محضرا متنوعا  ( ١غش تجارى للعرض للبيع سلع منتهية الصلاحية+ ١بيع بأزيد سكر+ ٢مخبز انتاج خبز ناقص الوزن+ ١ مستودع غاز مخالف لعدم الاعلان عن الاسعار+ ٢٥ محضر عدم إعلان عن الأسعار بالمحلات العامة+ ٧عدم حمل شهاده صحية+ ٢ استخدام أكياس سوداء محظور استعمالها .). .

وعلى صعيد آخر تم زيادة كمية الأرز الشعير الموردة للشون والمضارب المعتمدة إلى ٢٠٢٠٠ طن حتى مساء أمس الأحد  .

وتمنح وزارة التموين مهلة مدة أسبوع تنتهي الاحد القادم ٢٧/١١/٢٠٢٢ لجميع أصحاب المخازن السرية لتجميع الارز لأخطار مديرية التموين بكميات الارز وتأمين توريدها للمضارب المعتمدة بدون ملاحقة أمنية مع استيفاء كامل قيمتها النقدية.

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