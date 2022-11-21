تحرير 48 محضرا تموينيا.. وتوريد 20.2 ألف طن أرز بدمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط ، حملة مكبرة ، لتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات العامة لمحاربة الجشع ومنع الاحتكار والمضاربة على الأسعار وحجب السلع تشكلت عدة حملات للعمل بجميع أنحاء المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط ٤٨ محضرا متنوعا ( ١غش تجارى للعرض للبيع سلع منتهية الصلاحية+ ١بيع بأزيد سكر+ ٢مخبز انتاج خبز ناقص الوزن+ ١ مستودع غاز مخالف لعدم الاعلان عن الاسعار+ ٢٥ محضر عدم إعلان عن الأسعار بالمحلات العامة+ ٧عدم حمل شهاده صحية+ ٢ استخدام أكياس سوداء محظور استعمالها .). .

وعلى صعيد آخر تم زيادة كمية الأرز الشعير الموردة للشون والمضارب المعتمدة إلى ٢٠٢٠٠ طن حتى مساء أمس الأحد .

وتمنح وزارة التموين مهلة مدة أسبوع تنتهي الاحد القادم ٢٧/١١/٢٠٢٢ لجميع أصحاب المخازن السرية لتجميع الارز لأخطار مديرية التموين بكميات الارز وتأمين توريدها للمضارب المعتمدة بدون ملاحقة أمنية مع استيفاء كامل قيمتها النقدية.