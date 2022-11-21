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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي يواصل استعداداته لمواجهة فاركو في الدوري

صدى البلد

يواصل نادي الإسماعيلي استعداداته قبل مواجهة فريق فاركو، يوم الأربعاء القادم، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أمس الأحد، إلى الإسكندرية، من أجل الدخول في معسكر مغلق.


وفضل الجهاز الفني للدراويش بقيادة الاسباني خوان جاريدو، إقامة المعسكر قبل موعد اللقاء بـ 48 ساعة من أجل فرض الانضباط والسيطرة على لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية خلال هذه المباراة وتصحيح أوضاع الفريق بجدول المسابقة المحلية.

وضم ” جاريدو ” 23 لاعبًا إلى معسكره الحالي بينما شهد استبعاد كلا من عبد الله جمال وحمدي النقاز ونور الدين الزموري وإياد العسقلاني ومحمد عمار وأحمد محسن ومحمد خليفة ومحمد بن خماسة وعمر الساعي ومحمود الشبراوي وفراس شواط ومروان حمدي وعبد القادر كوليبالي وأبو بكر حمزه الجمل وخالد النبريصي لأسباب مختلفة.

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