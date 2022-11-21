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بسبب الفيروس المخلوي التنفسي .. حقيقة تأجيل امتحانات نصف العام | فيديو

مذيعة صدى البلد رانيا
مذيعة صدى البلد رانيا أيمن

قدمت مذيعة موقع صدى البلد الإخباري، رانيا أيمن، تغطية عن انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بين الطلاب في المدارس، ووضحت حقيقة ما يتم تداوله بين أولياء الأمور حول تقديم موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول، وتأجيل امتحانات نصف العام. 

شاهد الفيديو: 

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما يثار حول تقديم موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول في المدارس بسبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بين الطلاب. 

وقالت وزارة التربية والتعليم ، إن موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول في المدارس كما أعلنته وزارة التربية والتعليم في الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي 2022 / 2023 دون أي تغيير. 

وقالت الوزارة انه حتى الآن الأمر لا يستدعي فكرة تقديم موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول في المدارس. 

ومن المقرر رسميا أن يكون موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول في المدارس هو يوم 26 يناير 2023، لتصبح مدة أيام الفصل الدراسي الأول 98 يوماً بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية .

وستكون إجازة نصف العام لطلاب المدارس أسبوعين ، تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير.

وبخصوص جدول الامتحانات أصدرت الوزارة تعليمات مشددة لمديريات التربية والتعليم أكدت خلالها على ضرورة الحرص على أن يكون جدول امتحانات نصف العام مريحًا للطلاب ، وألا تعقد أي امتحانات في أيام الإجازات والأعياد.

وستبدأ امتحانات نصف العام 14 يناير 2023 ، وتستمر حتى 26 يناير 2023، وستحسب ايام امتحانات نصف العام ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.

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