الحق نفسك.. الألم في أربع مناطق بالجسم مؤشر على وجود جلطة دموية

الشعور بعدم الراحة في الجزء العلوي من الجسم خصوصا بأربع مناطق يمكن أن يشير إلى تخثر الدم وتظهر هذه الأعراض عادة عندما يكون لديك جلطة دموية في الأوردة المحيطة برئتيك أو في قلبك.

وفقا لموقع express يعد تجلط الدم عملية طبيعية وصحية ولكن في حالات أخرى ، تكون هذه حالة طبية طارئة، مثل الإصابة بتجلط الأوردة العميقة (DVT).

ويحدث تجلط الأوردة العميقة ، الذي يصيب واحدًا من كل 20 شخصًا على مدار العمر، عندما يكون لديك جلطة دموية في الوريد العميق داخل جسمك.

ويبدأ عادةً في ساقيك ، ولكن إذا انقطعت الجلطة وانتشرت إلى رئتيك ، فقد يتسبب ذلك في حدوث انسداد رئوي.

وتؤدي الجلطة الدموية في الرئة إلى توقف تدفق الدم إلى رئتيك، ويمكن أن يصبح هذا مهددًا للحياة بسرعة حيث يحتاج جهازك إلى الدم لمواصلة العمل.

جلطة دموية

زوفقا لموقع express قد يشير عدم الراحة في الجزء العلوي من الجسم إلى أنك تعاني من انسداد رئوي أو نوبة قلبية لأن القلب مثل أي عضو آخر يحتاج إلى الدم للبقاء على قيد الحياة، وعندما يتم حظر تدفق الدم ، سوف يتضرر ويموت في النهاية إذا ترك دون علاج.

وأوضحت جمعية القلب الأمريكية: "يمكن أن تشمل الجلطة الدموية في القلب أو الرئتين أعراضًا مثل ألم الصدر وضيق التنفس وعدم الراحة في الجزء العلوي من الجسم في الذراعين أو الظهر أو الرقبة أو الفك ، مما يشير إلى نوبة قلبية أو انسداد رئوي ( PE).

كيفية منع الجلطات في الشرايين والأوردة

ومعظم حالات الجلطة الدموية في الشرايين ناتجة عن تصلب الشرايين ، وفقًا لـ NHS Inform.

يحدث تصلب الشرايين عندما تتراكم الرواسب الدهنية على جدران الشرايين ، مما يجعل الأوعية أكثر صلابة وضيقًا.