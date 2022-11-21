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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنذارا نهائي لـ بوتين.. دبلوماسي أوكراني كبير يطالب ألمانيا بتهديد روسيا

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

حث دبلوماسي أوكراني، اشتهر بموقفه القتالي تجاه ألمانيا خلال فترة توليه منصب السفير في برلين، المستشار أولاف شولتس على إصدار إنذار نهائي لـ روسيا.

ونشر أندريه ميلنيك الذي يشغل الآن منصب نائب وزير الخارجية تغريدة يتحدى فيها الزعيم الألماني لبذل المزيد من الجهد من أجل أوكرانيا يوم الاثنين. ورفض الدبلوماسي، الذي تمت ترقيته الأسبوع الماضي، مطلب شولتس بأن “تنهي روسيا” الحرب ضد أوكرانيا، واصفا إياه بأنه “مجرد كلمات”.

وقال ميلنيك لـ شولتس: “روسيا لا تفهم سوى القوة. أعطوا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنذارا نهائيا. مع عواقب مؤلمة”، دون تحديد الشروط الدقيقة للتهديد المقترح.

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واشتهر ميلنيك بأسلوبه في التواصل خلال فترة عمله كمبعوث أوكراني إلى برلين. وفي مرحلة ما، وصف المستشار شولتس بأنه بـ”النقانق” بسبب اعتراضه على موقف كييف السلبي تجاه الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وكان شولتس مترددا في الذهاب إلى كييف في الربيع بعد أن تجاهلت الحكومة الأوكرانية زيارة مقترحة من شتاينماير. وعندما شغل شتاينماير منصب وزير الخارجية الألماني، روج لخطة سلام أوكرانية تعرف باسم اتفاقيات مينسك، والتي رفضت كييف في نهاية المطاف تنفيذها.

روسيا المانيا أوكرانيا بوتين برلين

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