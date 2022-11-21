أحمد موسى: وزارة الداخلية وجهت ضربة كبيرة لتجار المخدرات.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل إحباط وزارة الداخلية إدخال أكبر شحنة مخدرات بقيمة 1.5 مليار جنيه، وتزن حوالي 34 طنا، عبر 3 حاويات بميناء الإسكندرية.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن معلومات الأمن الوطني والأمن العام استطاعت رصد ومتابعة هذه الحاويات لميناء الإسكندرية عبر السفينة التي يوجد عليها أشخاص من 8 جنسيات مختلفة.

وأضاف أحمد موسى، أن وزارة الداخلية رصدت هذه الشحنة التي تحوي 13 مليون قرص مواد مخدرة؛ عبر أعلى التقنيات التكنولوجية، مشيدًا بمجهود الوزارة بالتنسيق مع الأمن الوطني والأمن العام وهيئة ميناء الإسكندرية؛ لضبط هذه الشحنة الضخمة.

وتابع أحمد موسى، أن هذه الضبطية تُمثل ضربة كبيرة لتجار المخدرات الذين حاولوا إدخال هذه الشحن إلى البلاد، والإضرار بالمواطنين.