بـ1.5 مليار جنيه.. أحمد موسى يكشف تفاصيل ضبط شحنة مخدرات بميناء الإسكندرية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزارة الداخلية أحبطت أكبر عملية لإدخال شحنة مخدرات في ميناء الإسكندرية.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": “الشحنة تضم 18 مليون قرص مخدر بقيمة 1.5 مليار جنيه داخل 3 حاويات بميناء الإسكندرية”.

وأشار أحمد موسى إلى أن الأجهزة المعنية بدأت تتبع الشحنة عبر الأقمار الصناعية وإجراءات بأحدث التجهيزات وتمكنت الداخلية من التوصل لهذه الشحنة الكبيرة.

وأوضح أن الشحنة واحدة من أكبر شحنات المواد المخدرة التي تم ضبطها، وضربة كبيرة وجهتها وزارة الداخلية لمروجي المخدرات والعصابات الدولية الخاصة بنقل المخدرات وإدخالها لبعض الدول.