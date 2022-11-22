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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصور الثقافة تستكمل فعاليات مبادرة حياة كريمة الثقافية بمحافظة المنوفية

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

تستكمل وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني مشاركتها الثقافية والفنية بمبادرة حياة كريمة، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، والتي تنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، باشراف أحمد يسري مدير عام الإدارة العامة للشباب والعمال و حمدي سعيد مدير عام ثقافة القرية، وذلك بقري مركز أشمون بفرع ثقافة المنوفية برئاسة أحمد فوزي التابع لاقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة محمد حمدي، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الشركة القابضة للمياه، والذي يستمر حتى ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢.
تضمنت فعاليات اليوم الثامن بمدرسة شما أبنين الابتدائيه إقامة مجموعة من الورش الفنية في مجالات  "الحلى المدربة، الفخار، الخيامية، وورشة السجاد، وورشة الصدف، وورشة السيرما، وورشة أكتشاف المواهب"، كما قدم الدكتور عماد المصيلحى ورشة حكي و العاب شعبيه حيث قدم قصة سلسله وأم زبعبع، ومحاضرة عن التراث الشعبي، مسابقة ثقافية بعنوان هويتي، كما قدمت الشركة القابضة للمياه لقاء توعوي بعنوان تطبيق قصة سلمي، عرض فيلم عن كيفية الحفاظ علي المياه  لبحيري ربيع أخصائي توعية بشركة المياه، لعبة السلم والثعبان لهند علي، وتم توزيع قصص قطر الندي علي الاطفال، وأيضاً تقديم مواهب القرية في الغناء الطالبة بسمه محمد، الطالبة سلمي إمام، في الانشاد الديني الطالبة آلاء موسي والطالب أحمد علي، وخلال الأمسية الشعرية قدم فوزي عبد الغفار قصيدة أم الشهيد، الشاعرة عايدة محمود جابر قصيدة بنت المنوفية، تلي ذلك عرض فنى لفرقة عرائس ماريونيت جاردن سيتي ثم عرض فني لفرقة الساقي للإنشاد الديني.

الدكتورة نيفين الكيلاني بادرة حياة كريمة الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة

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