أهلي جدة: موسيماني اسم كبير في التدريب لكن النتائج ليست جيدة

أكد تيسير الجاسم، نجم المنتخب السعودي السابق، ونائب رئيس أهلي جدة، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني اسم كبير في عالم التدريب.

وقال تيسير الجاسم، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: «موسيماني اسم كبير في عالم التدريب، وأتمنى أن يستغل التوقف الدولي بشكل أفضل».

وأضاف: «النتائج قبل التوقف لم تكن جيدة، وموسيماني يحتاج لدراسة اللاعبين بشكل أفضل».

وفي سياق آخر أكد تيسير الجاسم نجم المنتخب السعودي السابق، أنه من الصعب إيقاف الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال لقاء المنتخبين اليوم الثلاثاء بمونديال قطر.

وقال تيسير الجاسم، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: «ميسي أعظم لاعب على وجه الكرة الأرضية، وعملية إيقافه ستكون صعبة».

وأضاف: «رينارد مدرب متمرس ونتوقع أن يقود السعودية لتقديم أداء جيد خلال المونديال».

ويلتقي منتخب السعودية مع الارجنتين في الثانية عشرة من ظهر اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم قطر 2022.