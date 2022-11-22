عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: وحدات متوسطي ومحدودي الدخل لم تتأثر بقرارت «الوزراء» بشأن التمويل العقارى|خاص

دار مصر
دار مصر

أكد مصدر مسئول بوزارة الإسكان عدم تأثر الأطروحات الخاصة بوحدات الإسكان المتوسط لمحدودى ومتوسطى الدخل بقرار مجلس الوزارء الأخير، بعدم تحمل البنك المركزى فارق أسعار الفائدة لمبادرات التمويل العقارى للمواطنين محدودى ومتوسطى الدخل.

 

المركزي يوجه البنوك بتعويض الجهاز المصرفي عن فارق عائد مبادرات التمويل العقاري

أيمن عبد الحميد يكشف حجم نشاط التمويل العقاري من 2020 حتى 2022

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه لا تعديلات فى المبادرات الحالية نهائياً، ولكن تم تغيير الجهة المانحة، موضحاً أن ما نشرته الجريدة الرسمية يشير إلى أن مبادرات التمويل العقارى ما زالت كما هي وتعمل من خلال الجهات المانحة لها،  ولكن الجهة المنوط بها المتابعة وتحمل فروق الأسعار ليس البنك المركزي كما كانت من قبل ولكن حسب القرار الجديد لمجلس الوزراء تكون وزارة الإسكان هي الجهة التي ستتحمل فارق السعر ومنحه للبنوك بمراجعة وزارة المالية.

وطالب البنك المركزي، البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، بالتوقف عن المنح الجديد للتمويل بموجب المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق ذات عائد الإيداع 8%، على أن يتم سداد المستخدم تدريجيا، وفقا للآجال، مع التأكيد على إمكانية استمرار استخدام الأرصدة المتاحة في إطار الحدود المصرح بها من التسهيلات قصيرة الأجل بأسعار السوق السائدة.

جاء ذلك تماشيا مع قرار رئيس الوزراء المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 46 مكرر بشأن الضوابط المنظمة بالمبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، وإلى تعليمات البنك المركزي الكتابية والشفهية والخاصة بتعليمات / استفسارات مبادرات الـ8%.

757d9091-7d80-4373-9d16-05ca7c2857ea
757d9091-7d80-4373-9d16-05ca7c2857ea
23417226-e605-48ba-a86f-dc5dd2fc56cd
23417226-e605-48ba-a86f-dc5dd2fc56cd
ee8051dc-e7ef-450b-93d9-4c372146b7b7
ee8051dc-e7ef-450b-93d9-4c372146b7b7
09c7f83e-394e-4036-9405-27a2b2aa1e89
09c7f83e-394e-4036-9405-27a2b2aa1e89
11585b25-33e6-4b9d-b5d0-570f4c765c2e
11585b25-33e6-4b9d-b5d0-570f4c765c2e
وزارة الاسكان التمويل العقاري الإسكان المتوسط الجريدة الرسمية إتاحة التمويل العقاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خدشت الحياء.. تفاصيل ترحيل مشجعة إنجليزية من قطر بعد هذا الفيديو

تحرك عاجل من وزير التعليم بشأن انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بالمدارس

بالتردد.. قناتان مفتوحتان تذيع مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم مجانا

الذهب يحبس الأنفاس| الأصفر يتخطى مستويات قياسية وهذا سعر عيار 21 الآن

ملمسنيش .. مفاجأة | فتاة واقعة الشرف بالشرقية تكذب زوجها في التحقيقات

طارد عاملة النظافة في الشارع وأفصح عن رغبته.. والنيابة تتخذ قرار

استدرجته زوجته وقتله شقيقه.. جريمة بشعة هزت كفر الشيخ| ما القصة؟

بشرى للجماهير قبل مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم

ترشيحاتنا

الإسكان: وحدات متوسطي ومحدودي الدخل لم تتأثر بقرارت «الوزراء» بشأن التمويل العقارى|خاص

مصير الامتحانات وانتشار الفيروس بالمدارس.. 11 قرارًا عاجلًا من وزير التربية والتعليم اليوم

سالم الدوسري يقود تشكيل السعودية أمام الأرجنتين في كأس العالم

احذروا يومي 24 و25 نوفمبر.. فيضانات وأمطار غزيرة تضرب هذه المناطق

وزير الطاقة السعودي ينفي تقارير بشأن زيادة إنتاج النفط

لن يقربك الشيطان.. علي جمعة ينصح بعبادة بسيطة احرص عليها طوال اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحركات غريبة.. هيفاء وهبي بجلسة تصوير تثير الجدل علي السوشيال ميديا.. شاهد

زفة الشريفة العفيفة|بعد الصلح بينهما.. محامٍ: السجن 15 عامًا لزوج القاصر وسنتين لوالدها

عمرها 135 عامًا.. سباك يفاجأ برسالة سرية تحت أرضية منزل بريطاني

يجمعون القمامة.. لافتة مذهلة من مشجعي اليابان بكأس العالم| شاهد

فيديو

ماذا قالت نسرين طافش بعد طلاقها من شريف شرقاوي؟.. فيديو جراف

رسائل إعجاب.. أحمد سعد وريم البارودي يتبادلان كلمات الشكر عبر شاشات البرامج

كائنات فضائية وإشارة واي فاي.. أشهر 10 أساطير غامضة عن فراعنة مصر القديمة|فيديوجراف

زوجتك شمس أيامي| كتب كتاب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. فما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ