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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

لماذا يثير اتفاق غاز روسيا مع دولة أخرى قلق أوروبا

تصدير الغاز الروسي
تصدير الغاز الروسي

أعلنت شركة غازبروم الروسية المنتجة والمصدرة للغاز في 18 نوفمبر، أنها بدأت في إمداد الغاز لشركة الغاز الحكومية الأذربيجانية سوكار في 15 نوفمبر وستورد ما يصل إلى مليار متر مكعب حتى مارس 2023، وفق ما ذكرت منصة أوراسيان نت.

ولم ترد وزارة الطاقة الأذربيجانية ولا سوكار على أسئلة من أوراسيان نت، تطلب تأكيد الاتفاقية ، والتي لا تزال تفاصيلها غير واضحة.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الأذربيجانية ، قالت سوكار إنها تعاونت منذ فترة طويلة مع شركة غازبروم وأن الشركتين "تحاولان تحسين بنيتهما التحتية من خلال تنظيم العمل المتبادل لتدفقات الغاز".

وتم توقيع الصفقة قبل فترة ذروة الطلب في منتصف الشتاء ، حيث ستسعى أذربيجان للحفاظ على الإمدادات لعملائها من الغاز المحليين مع الوفاء بالتزاماتها التصديرية لجورجيا وتركيا ، بالإضافة إلى تجارتها الموسعة مؤخرًا مع أوروبا.

وكان من المقرر أن تصل الصادرات إلى أوروبا عبر ممر الغاز الجنوبي هذا العام إلى 10 مليارات متر مكعب ، لكن بموجب مذكرة تفاهم جديدة مع الاتحاد الأوروبي تم توقيعها في يوليو ، وافقت باكو على زيادة الصادرات إلى 12 مليار متر مكعب.

كانت تلك الزيادة تهدف إلى مساعدة بروكسل على تعويض خسارة إمدادات الغاز الروسي ، التي قطعتها موسكو رداً على عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي حين تم الترويج للاتفاق بشدة في كل من بروكسل وباكو، لم يتم توضيح من أين سيأتي الغاز الإضافي بالضبط.

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وظهرت مشاكل الالتزام في وقت مبكر من سبتمبر ، عندما أعلن وزير الطاقة الأذربيجاني بارفيز شاهبازوف أن أذربيجان ستصدر 11.5 مليار متر مكعب فقط إلى أوروبا هذا العام ، دون إعطاء أي تلميح عن سبب تقلص هدف التصدير.

وأكد مصدر مقرب من الكونسورتيوم الذي يمتلك حقل غاز شاه دنيز الأذربيجاني العملاق ، والذي يقوم حاليًا بتوريد جميع صادرات أذربيجان الغازية ، أنه لم يتم إبرام أي عقود تصدير جديدة وأن الحقل يعمل حاليًا فقط على زيادة حاليا قدرها 10 مليارات متر مكعب.. تمت الموافقة عليه مسبقًا.

والآن ، تشير الأنباء التي تفيد بأن أذربيجان ستستورد الغاز من روسيا هذا الشتاء إلى أن باكو تعتزم استخدام الغاز الروسي لتزويد سوقها المحلي من أجل تحرير الغاز وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه بروكسل.

ولا تنطبق العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا على أذربيجان ، التي تظل حرة في استيراد أكبر قدر من الغاز الروسي تريده.

ولكن الصفقة الجديدة تتعارض مع النية السياسية لاتفاقية يوليو ، والتي تم الاتفاق عليها على وجه التحديد لزيادة أحجام الغاز الأذربيجاني المتدفق إلى أوروبا لمساعدة الاتحاد الأوروبي على تقليل اعتماده على الغاز الروسي.

الآثار طويلة المدى

تشير حقيقة أنه يتم تسهيل جزء من تلك الواردات من أذربيجان بمساعدة موسكو إلى أن جهود بروكسل في التنويع قد تذهب سدى ، وليس فقط على المدى القصير.

وبموجب الاتفاق الموقع في يوليو ، وافقت باكو أيضًا على مضاعفة الصادرات عبر ممر الغاز الجنوبي إلى 20 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2027 - الحد الأقصى الذي يمكن أن تحمله شبكة الأنابيب الحالية.

وحتى الآن ، لم يتم اتخاذ أي قرار استثماري لتوسيع خطوط الأنابيب الثلاثة التي تشكل ممر الغاز الجنوبي الذي ينقل الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا ، بينما لا تزال هناك أسئلة حول من أين ستأتي 10 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز سنويًا.

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