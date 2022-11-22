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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي: ارتفاع ودائع العملاء لـ7.65 تريليون جنيه في أغسطس الماضي

العملات الاجنبية
العملات الاجنبية

ارتفعت جملة ودائع عملاء البنوك بنهاية أغسطس الماضي إلي 7.65 تريليون جنيه مقابل 7.5 تريليون جنيه في يوليو السابق له ومقانة بـ 7.4 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.

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وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن الودائع الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية وصلت إلي 1.6 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 1.54 تريليون جنيه في يوليو السابق ومقانة بـ 1.5 تريليون جنيه في يونيو 2022.


وذكر التقرير إن الودائع لعملاء غير الحكومة قد بلغت 6.1 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 6 تريليونات جنيه في يوليو 2022 ومقارنة بـ 5.9 تريليون جنيه في يونيو 2022.
تضمنت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بنود  قطاعات " الاعمال العام والخاص والعائلي والخارجي" حيث سجل 5.15 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 5.1 تريليون جنيه في يوليو 2022 ومقارنة  5 تريليونات جنيه في يونيو 2022.


ووصلت ودائع غير الحكومة بالعملة الأجنبية لنفس البنود والقطاعات السابقة نحو 911.6 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 895.734 مليار جنيه في يوليو السابق ومقانة بـ871 مليار جنيه في يونيو 2022.

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