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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إلزام الفنان أحمد عز بدفع 20 ألف إسترليني مصروفات دراسية لتوأم زينة

أحمد عز وزينة
أحمد عز وزينة

قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر، اليوم الثلاثاء ، بإلزام الفنان أحمد عز  بدفع مبلغ 20 ألف جنيه استرليني و552 جنيه إسترليني مصروفات دراسية لتوأم الفنانة زينة زين الدين وعز الدين.

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بتحويل طفلي زينة من المدرسة البريطانية

كانت محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر، قضت برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والتي يطالب فيها بتحويل طفلي الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى مصاريفها أقل.

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تأييد حكم أول درجة.

وفي وقت سابق كانت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر، قد قضت برفض الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على قرار محكمة أول درجة، بإثبات نسب توأم الفنانة زينة له، وتأييد حكم أول درجة.

وجاء في حيثيات الحكم أن المدعية "زينة" غير محرمة شرعًا على المدعى عليه "أحمد عز"، وتبين ذلك في حضور الشهود، كما أن المدعى عليه عاشرها معاشرة الأزواج، وسافرا معًا لقضاء عطلة الزفاف.

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