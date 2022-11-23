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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 : مساعدة مالية

برج القوس وحظك اليوم
برج القوس وحظك اليوم

تشير توقعات برج القوس اليوم، هناك شعور واضح بالإيجابية في جو المنزل اليوم.

وإليك توقعات برج القوس اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

برج القوس وحظك اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022

أنه قد يتم منحك منحة مساعدة مالية من أحد كبار العائلة أو الحكومة، إن قدرتك النفسية هي التي تتجلى في العالم المادي سيكون الاستمتاع مع الأصدقاء طريقة ممتازة لقضاء اليوم، لقد جمعتك الأجزاء العظيمة وغير العظيمة من الحياة معًا على مر السنين ، لذلك دعونا نحتفل بإنجازاتك اليوم، يمكنك أن تكون صحيًا وحيويًا من خلال الاهتمام بجسمك وعقلك أثناء إعادة شحن احتياطياتك.

توقعات برج القوس مهنيا

من الصعب عليك العمل في منطقة تلبي معاييرك، لا شك في أنك قادر على فعل ما هو أفضل من هذا، فكر بالأمر مليا.

توقعات برج القوس صحيا

حان الوقت لارتداء ملابس التمرين اليوم حتى تتمكن من ممارسة التمارين إلى آفاق جديدة، الآن بعد أن تم شحن بطارياتك وتركيز عقلك ، فأنت جاهز للمضي قدمًا.

توقعات برج القوس عاطفيا

على الرغم من بذل قصارى جهدك ، فإنك تشعر بالضيق بشأن علاقتك، كانت العلاقة بينك وبين شريكك غير مستقرة لسنوات، قد يكون تخصيص بعض الوقت للتركيز عليك وإظهار حبك فكرة جديرة بالاهتمام.

توقعات برج القوس في شهر نوفمبر

نظرًا لأنك منضبط ، فإن امتلاك حساب مصرفي غير متسق أمر مزعج للغاية بالنسبة لك، هناك أيام تشعر فيها بالثراء الشديد وأيام أخرى تشعر فيها بالدمار التام.

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