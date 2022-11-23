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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 : هدية من زوجتك

برج العقرب
برج العقرب

تشير توقعات برج العقرب اليوم، هناك احتمالات كبيرة بأن تقدم لك زوجتك هدية ، وأن تقضي وقتًا رائعًا معهم في هذا اليوم المميز.

وإليك توقعات برج العقرب اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج العقرب .. حظك اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 : وقت مناسب للزواج

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برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022

إنه يوم بهيج في حياة عائلتك اليوم، وربما حتى اجتماع غير رسمي، وتفكك رتابة يومك العادي، توفر هذه الأحداث فرصًا للأقارب الذين فقدوا منذ فترة طويلة للم شملهم، وعادة ما تكون ممتعة للغاية، استمتع بوقتك ودع حراسك يسترخون بينما تسترخي وتعيش اللحظة على أكمل وجه.

توقعات برج العقرب مهنيا

حتى الأشخاص الذين تعمل معهم سوف يعطونك شعورًا بعيد المنال، تشعر وكأنك مجرد آلة تجلس أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

توقعات برج العقرب صحيا

استيقظ مبكرًا ، وشغل بعض الموسيقى الرفيعة ، وقم بروتينك الصحي واذهب في جولة بالسيارة. تشعر من جديد بالداخل اليوم.

توقعات برج العقرب عاطفيا

سيبذل الشخص الذي كنت تسحقه جهدًا لإجراء محادثة معك، لقد بدأوا في ملاحظة سلوكك تجاههم. 

توقعات برج العقرب في شهر نوفمبر

بدأ مبلغ أرباحك يجعلك تشعر بالرضا. إنه قادر على تلبية جميع متطلبات حياتك، تشعر وكأنك بالضبط بالوتيرة التي يجب أن تكون عليها.

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