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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة المتهمين بخلية العجوزة الإرهابية .. اليوم

صدى البلد

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، اليوم محاكمة 43 متهماً، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بخلية العجوزة الإرهابية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام  أبـو العـلا وغريب عزت ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية بدر وسكرتارية أحمد مصطفي.

كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة 43 متهماً بتولى وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.
 

إرهاب خلية العجوزة الإرهابية خلية العجوزة

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