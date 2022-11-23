اليوم.. قطع الكهرباء عن 8 مناطق بالقليوبية.. اعرف الأماكن والتفاصيل

أعلنت شركة كهرباء القليوبية قطع الكهرباء اليوم الأربعاء عن 8 مناطق بمركز طوخ وذلك لأعمال الصيانة.

وقالت الشركة انه سيتم فصل الكهرباء على مغذى الكسابية لإجراء صيانة من الساعة 9 صباحا وحتى انتهاء الاعمال والمناطق المتأثرة بالفصل هى ( عزبة الضلال - عزبة رفعت ربيع - قرية الكسابية - عزبة سعد الخادم ).

كما سيتم فصل الكهرباء من الساعه 9 صباحا وحتى انتهاء اعمال الصيانة الطارئة على مغذى الحصة على الخط الرئيسى ، والمناطق المتأثرة بالفصل هى( قرية الحصة - عزب الحصة - السفاينا شرق -ةمول العابد ).

وناشدت الشركة أصحاب الافران ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل ولحين عودة الكهرباء مرة أخرى.