بياخد فلوس كتير.. تامر أمين يكشف سر رفض تدريب رينارد لمنتخب مصر

علق الإعلامي تامر أمين، على أداء المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية بكأس العالم .

وقال تامر أمين في برنامجه " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" رينارد قرر أنه سوف يقوم بتدريب فرق إفريقية في مسيرته التدريبية وقاد منتخب زامبيا للفوز بكأس الأمم الافريقية ".

وتابع تامر امين :" هيرفي رينارد انتقل بين عدة منتخبات إفريقية وكان له بصمات عظيمة مع المنتخبات التي قام بتدريبها ".

واكمل تامر امين :" وكيل رينارد في فترة من الفترات السابقة صرح بأن رينارد مستعد لتدريب منتخب مصر لكن اتحاد الكرة أنذاك رفض التعاقد معه بحجة أنه يحصل على أموال كثيرة ".

وعن نظام احتساب الوقت بدل الضائع بالمونديال ، قال تامر أمين :" تابعي كأس العالم حاليا لاحظوا تواد نظام جديد لاحتساب الوقت بدل الضائع وهذا يراعي لعب الت 90 دقيقة بشكل كامل".