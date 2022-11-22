طارق الأدور: نقطة تحول في مباراة السعودية والأرجنتين سبب فوز الأخضر

أكد الدكتور طارق الأدور، الناقد الرياضي، أن منتخب السعودية قدم مباراة في غاية الروعة أمام منتخب الأرجنتين، في بطولة كأس العالم قطر 2022.



وأضاف طارق الأدور، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أنه بمجرد أن أحرز منتخب الأرجنتين هدف في السعودية، غير المنتخب الأخضر طريقة اللعب، لافتا إلى أن هذا الموقف نقطة تحول في المباراة وقلب الماتش.

ما توقعه الجميع



وتابع طارق الأدور، أن ما توقعه الجميع هو ما فعل عكسه مدرب منتخب المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن المنتخب السعودية وصل لمرمى الخصم ثلاث مرات.

