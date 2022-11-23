الاتحاد الأوروبي يمنح أوكرانيا 2.5 مليار دولار مساعدات

قال رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميهال، أمس الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي منح بلاده 2.5 مليار دولار أخرى لمساعدتها في ظل التطورات الحالية.

وأوضح شميهال في تغريدة له أمس الثلاثاء، حسبما نقلت شبكة "سي ان بي سي" الإخبارية، أن "الاتحاد الأوروبي قد صرف 2.57 مليار دولار في شكل مساعدات مالية كلية".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد أعلنت مؤخراً أن الاتحاد الأوروبي سيقدم ما يصل إلى 18 مليار دولار من المساعدات المالية لأوكرانيا في عام 2023.