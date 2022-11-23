عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي: رينارد كان معروضًا على اتحاد الكرة المصري بـ75 ألف دولار شهريًا

رينارد
رينارد

أكد الناقد الرياضي بليغ أبو عايد، أن هيرفي رينارد المدير الفني الحالي لمنتخب السعودية، سبق وتم عرضه على الاتحاد المصري لكرة القدم، لتولي تدريب الفراعنة.

وقال "أبوعايد" في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "رينارد كان معروضًا على اتحاد الكرة بـ75 ألف دولار، مسألة المرتب أصبحت هامة، ونرى كيروش يتقاضى مبلغًا أقل في إيران، في حين كان يحصل على رقم كبير هنا في مصر".

وأضاف: "اتحاد الكرة لم يضع معايير سليمة لاختيار المدرب الجديد، وتم تفويض حازم إمام في الملف، أين مشروع الكرة المصرية؟".

وواصل: "مصر قامت بعمل جيد في أمم إفريقيا 2019، وحفل الافتتاح للبطولة في القاهرة، لا يقل عن حفل افتتاح كأس العالم في قطر".

وتابع: "لم أتوقع النتيجة التي خرجت بها مواجهة السعودية والأرجنتين.. هناك منتخبات كبرى تعمل على الظفر بالمونديال، ومنها المنتخب الإنجليزي الذي يستهدف اللقب حاليا، وهيرفي رينارد يعمل بشكل صحيح مع السعودية، والدوري السعودي أفرز لاعبين رائعين، الأخضر لعب بعمق دفاعي، وعمل ستارة دفاعية للتصدي لهجمات الارجنتين وخطورة ميسي".

وواصل: "المنتخب السعودي فاجأ الأرجنتين بأداء جيد، وحدث تفاعل جماهيري كبير في مصر والعالم العربي وهناك حالة فخر بما قدمته السعودية في كأس العالم، وعصر الأداء المشرف للمنتخبات العربية انتهى".

واختتم: "عجبني أيضًا تصريح جلال القادري مدرب تونس، بعد ما أشار إلى أنه استمد الروح القتالية والحماس من لاعبي السعودية، منتخب نسور قرطاج قدم أداءًا جيدًا للغاية".

رينارد السعودية الاتحاد المصري الفراعنة منتخب السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأمير محمد بن سلمان بعد إصابة لاعب منتخب السعودية

لا تبيعه.. تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين بشأن الأسعار

اجتماع مجلس الوزراء السعودي.. 12 قرارا عاجلا من خادم الحرمين الشريفين

ولي العهد السعودي يأمر بنقل الشهراني إلى ألمانيا بعد إصابته أمام الأرجنتين

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة فرنسا وأستراليا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

تراجع مفاجئ.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23-11-2022

انخفاض في درجات الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الأربعاء

هل سيخرج من كأس العالم .. مدة علاج إصابة الشهرانى لاعب السعودية

ترشيحاتنا

اتفاق بين اتحاد عمال مصر وكندا لتبادل الخبرات النقابية والتعاون الاقتصادي بين الطرفين|صور

مفاجأة غير متوقعة بشأن مستقبل عبدالله السعيد

أمريكا تطالب بوقف الأعمال العدائية في إثيوبيا

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم 2022

سعر اليورو في البنوك اليوم الأربعاء 23-11-2022 مقابل الجنيه المصري

لجبر القلوب.. 6 كلمات لمن كثر عليه التفكير والوساوس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عَرَض يغفله الملايين يُعد مؤشرًا مبكرًا للإصابة بالسكتات الدماغية

نوع مهمل من الخضراوات يساعد على خفض الكوليسترول بنسبة 40%

اعرف الفرق بين أعراض الفيروس المخلوي عند الأطفال والكبار

بعد إحراجه لها.. بوسي شلبي تخطف الأنظار برفقة حسين فهمي على السجادة الحمراء|شاهد

فيديو

نيكول ونيرمين ومي سليم.. فنانات يخطفن أنظار المصورين في ختام مهرجان القاهرة السينمائي|فيديو

حسين فهمي يصالح بوسي شلبي ويلتقط الصور التذكارية معها .. فيديو

مبلغ ضخم.. زينة تقتنص من أحمد عز مصاريف نجليهما المدرسية

نهاية القصة.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل رونالدو بأثر فوري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

اﻟﻤﺰﻳﺪ