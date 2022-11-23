ناقد رياضي: رينارد كان معروضًا على اتحاد الكرة المصري بـ75 ألف دولار شهريًا

أكد الناقد الرياضي بليغ أبو عايد، أن هيرفي رينارد المدير الفني الحالي لمنتخب السعودية، سبق وتم عرضه على الاتحاد المصري لكرة القدم، لتولي تدريب الفراعنة.

وقال "أبوعايد" في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "رينارد كان معروضًا على اتحاد الكرة بـ75 ألف دولار، مسألة المرتب أصبحت هامة، ونرى كيروش يتقاضى مبلغًا أقل في إيران، في حين كان يحصل على رقم كبير هنا في مصر".

وأضاف: "اتحاد الكرة لم يضع معايير سليمة لاختيار المدرب الجديد، وتم تفويض حازم إمام في الملف، أين مشروع الكرة المصرية؟".

وواصل: "مصر قامت بعمل جيد في أمم إفريقيا 2019، وحفل الافتتاح للبطولة في القاهرة، لا يقل عن حفل افتتاح كأس العالم في قطر".

وتابع: "لم أتوقع النتيجة التي خرجت بها مواجهة السعودية والأرجنتين.. هناك منتخبات كبرى تعمل على الظفر بالمونديال، ومنها المنتخب الإنجليزي الذي يستهدف اللقب حاليا، وهيرفي رينارد يعمل بشكل صحيح مع السعودية، والدوري السعودي أفرز لاعبين رائعين، الأخضر لعب بعمق دفاعي، وعمل ستارة دفاعية للتصدي لهجمات الارجنتين وخطورة ميسي".

وواصل: "المنتخب السعودي فاجأ الأرجنتين بأداء جيد، وحدث تفاعل جماهيري كبير في مصر والعالم العربي وهناك حالة فخر بما قدمته السعودية في كأس العالم، وعصر الأداء المشرف للمنتخبات العربية انتهى".

واختتم: "عجبني أيضًا تصريح جلال القادري مدرب تونس، بعد ما أشار إلى أنه استمد الروح القتالية والحماس من لاعبي السعودية، منتخب نسور قرطاج قدم أداءًا جيدًا للغاية".