فجّر محمد عبدالمنصف، حارس مرمى منتخب مصر السابق، مفاجأة غير متوقعة بشأن مستقبل عبدالله السعيد، لاعب فريق بيراميدز.

وقال محمد عبدالمنصف في تصريحات عبر برنامج “اللعيب” المُذاع على قناة “إم بي سي مصر”: “عبدالله السعيد يستعد مع فريق بيراميدز لمواجهة غداً أمام فاركو بالدوري”.

وتابع: “عبدالله السعيد مركز الفترة دي وبيدرس قرار تراجعه عن الاعتزال الدولي، خاصة بعد ما شاهد الأداء الرائع لمنتخب مصر أمام بلجيكا، اللاعب حب الأجواء مع فيتوريا”.

عودة عبدالله السعيد

واختتم: “عودة عبدالله السعيد من الاعتزال الدولي شيء هام خاصة أن محمد صلاح يحتاج اللاعبين اللي من نوعية عبدالله لتمويله بالكرات لتسجيل الأهداف”.

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