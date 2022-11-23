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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"الثقافة بتخبط على الباب" تواصل فعالياتها لاكتشاف المواهب بأسيوط

الثقافة بتخبط على
الثقافة بتخبط على بابك

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي باقة من الفعاليات الثقافية والفنية من خلال فرع ثقافة أسيوط.
تتوالى القافلة الثقافية الثالثة لاكتشاف المواهب تحت عنوان "الثقافة بتخبط علي الباب" والذى ينظمها قصر ثقافة أبوتيج، وذلك فى إطار التعاون بين وزارتى الثقافة والتربية والتعليم بمقر الإدارة التعليمية بأبوتيج، وقد شارك بالقافلة طلاب مدرسة الشهيد عبدالله الابتدائية وطلاب مدرسة خالد بن الوليد وطلاب مدرسة النيل المشتركة الابتدائية.  

وتكونت لجنة التحكيم من الشاعر محمد المجريسى، والمايسترو صفي السنباطي والفنان التشكيلي أسامة المنصوري، والشاعر عصام همام وبإشراف عائشة العطيفي، حيث قدم الطلاب المشاركين مجموعة من القصائد الشعرية ذو طابع وطني بجانب تقديم بعض المواهب الفنية و الغنائية والتمثيل، وتم تقييم الأعمال الطلابية.
واختتمت فعاليات القافلة بتكريم الطلاب المتميزين وهم علي نير علي و تبارك سعد، ومينا عماد شوقي ويوسف صفوت حلمي، رضوي رجب سعد، ورضوي عبدالله وجني محمد مصطفي ومعاذ محمد عبدالعال وانطونيو سمير وسما ياسر عبد الحافظ.

الهيئة العامة لقصور الثقافة لفنان هشام عطوة إقليم وسط الصعيد الثقافي الفاعليات الثقافية والفنية الثقافة بتخبط علي الباب قصر ثقافة أبوتيج

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